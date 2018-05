Testemunha diz ter sido um verdadeiro milagre.

14:34

Um menino de três anos sobreviveu a uma queda de 45 metros de altura numa cascata no norte do País de Gales, ao sair ileso com apenas um arranhão na cara.



"Ouvi os gritos e vi um homem a trazer o menino para fora da água. Pensei que estivesse morto, ele parecia azul", confessou Phil Facey, testemunha no local, ao The Sun.



A tia do menino também caiu à água, mas terá caído numa árvore e sido resgatada por um alpinista. O menino foi retirado por outro turista.



Uma ambulância aérea demorou cerca de 20 minutos a chegar ao local.



"O menino ficou chocado e tonto. Os médicos permaneceram lá durante 45 minutos antes de permitir que ele voltasse para casa. Foi um milagre que ambos tenham sobrevivido, senti que foi algo divino que os protegeu", sublinhou a testemunha.