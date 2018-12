Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino escapa por milagre a duplo atropelamento e momento ficou gravado em vídeo

Criança não olhou para a estrada antes de atravessar.

15:05

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento arrepiante em que um menino escapa a um duplo atropelamento. A criança saiu a correr do passeio sem olhar para o lado e um carro de uma escola de condução, acabou por lhe tocar fazendo-o rodopiar.



O carro que seguia na faixa mais à direita passou junto ao menino mas este levantou-se e colocou-se num local seguro, saindo assim do local com ferimentos leves.



Quem se cruza com o vídeo nas redes sociais não deixa de comentar que "foi por pouco" ou "um milagre".