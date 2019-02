Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino sobrevive após nascer com 2% do cérebro desenvolvido

Crânio de Noah Well começou a crescer até 80% do tamanho normal do órgão, aos três anos.

21:49

Um menino, Noah Wall, nasceu com apenas 2% do cérebro e com poucas hipóteses de sobrevivência, mas foi contra todas as previsões, sendo que vai comemorar sete anos de vida.



Segundo avança o The Sun, aos três anos, o cérebro da criança começou a crescer até 80% do tamanho normal do órgão.



De acordo com a mesma fonte, os pais da criança foram aconselhados a interromper a gravidez, mas nunca o quiseram fazer.



O casal insistiu em fazer nascer a criança, apesar de serem logo alertados que o menino nascia sem ver, falar, ouvir e comer.



"Somos pais mais velhos, conhecemos as nossas próprias mentes e somos pessoas muito positivas. Queríamos dar ao Noah a possibilidade de viver", confessou o pai do menino, Rob.