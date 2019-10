Menor de 12 anos que matou menina autista só falava em Deus

O menino de 12 anos que era suspeito de ter assassinado uma colega e vizinha de nove anos que sofria de autismo confessou o crime à polícia da cidade brasileira de São Paulo, onde ambos viviam.



Segundo vizinhos e a própria mãe da menina Raíssa Eloá Caparelli Dadona, que foi encontrada pendurada numa árvore num parque perto da escola onde os dois estudavam no bairro de Perus, no extremo oeste da capital paulista.





O menor parecia bastante religioso e só falava em Deus. Rosevânia Caparelli Rodrigues, mãe de Raíssa, contou esta quarta-feira que deixou o menor aproximar-se da filha porque o adolescente parecia um menino doce, comportado e obediente.O menino vivia numa casa na mesma rua que Raíssa e costumava brincar com a menina, que era extremamente introvertida por causa da doença, mas confiava no vizinho e colega de escola.

Ainda de acordo com Rosevânia, o assassino confessou que falava muito em Deus e disse-lhe que gostava muito de ler a Bíblia, apesar da pouca idade.



Há cerca de um mês, o menor chegou a pedir a Rosevânia que o levasse ao templo evangélico que ela frequentava com Raíssa, o que a mãe da menina fez, aumentando ainda mais a confiança dela e da filha no adolescente.