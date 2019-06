Mensagem de Meghan e Harry no aniversário de William desilude fãs

A mensagem de Meghan e Harry no aniversário de William desiludiu os fãs da família real.Esta sexta-feira, o príncipe William agradeceu publicamente as mensagens que recebeu ao longo desta sexta-feira, dia em que completa 37 anos."Obrigado por todas as mensagens no aniversário do duque de Cambridge", pode ler-se na descrição da imagem de William.A página oficial dos duques de Sussex não quis deixar passar a data em branco e comentou a imagem. "Muitos parabéns ao Duque de Cambridge", pode ler-se.No entanto, esta resposta foi alvo de duras críticas por parte dos cibernautas que consideram que os irmãos William e Harry estão cada vez mais distantes e que a relação entre duques de Cambridge e Sussex é cada vez pior. Os fãs da família real consideraram as palavras de Harry e Meghan demasiado "formais"."É o seu irmão. Porquê tanta formalidade?" ou "Que comentário tão frio, é a confirmação de que algo não está bem entre Kate e Meghan" são dois dos comentários que mostram desagrado por parte dos fãs.Na mesma publicação, foram também muitos os seguidores da família real que consideraram que William tem muitas semelhanças com a princesa Diana. "É igual à mãe", pode ler-se.