O México registou 142 mortos e 4.430 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, disseram no domingo as autoridades.

O número total de óbitos subiu para 91.895 e o de contágios para 929.392 desde o início da pandemia, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

No relatório diário, as autoridades sanitárias registaram um aumento de 0,15% no número de mortes e de 0,47% nos contágios, comparativamente aos dados de sábado.