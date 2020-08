México com 794 mortos e 6.717 infetados por Covid-19 em 24 horas

O México registou 794 mortes e 6.717 casos de infeção com o novo coronavírus, anunciaram as autoridades de saúde mexicanas na quarta-feira.

No total, o país registou 51.311 óbitos e 469.407 contágios confirmados desde o início da pandemia.

A Cidade do México e os estados do México, Tabasco, Guanajuato e Veracruz são as entidades do país com o maior número de casos e representam cerca de 45% do total de infeções no país.