Microsoft com problemas em vários serviços por todo o mundo

Vários serviços da Microsoft estão indísponiveis, esta quarta-feira, em diversas partes do mundo.A Microsoft encontra-se a investigar um problema que está a impossibilitar os utilizadores de acederem a serviços como o Teams e o Outlook. Quem confirma esta situação é o site Downdetector.com, que analisa interrupções na web e mostrou que cerca de 2341 relataram problemas com o Outlook no Reino Unido a partir das 7h43 da manhã desta quarta-feira e 1006 relataram problemas com o Teams, de acordo com o canal de televisão europeu SkyNews.Na Índia mais de 3700 pessoas relataram problemas com o Teams.A Microsoft publicou no Twitter que está a investigar os "problemas que atingiram vários serviços do Microsoft 365".