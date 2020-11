Milhares de martas enterradas na Dinamarca estão a subir à superfície e a lançar o horror

A Dinamarca anunciou no início deste mês que ia abater toda a população de martas do país, depois de ter sido encontrada em quatro animais uma mutação do coronavírus que causa a Covid-19. Agora, menos de um mês depois, os cadáveres dos animais estão a ressurgir da terra, deixando a população aterrorizada.Este fenómeno macabro foi observado em um campo de treino militar próximo da cidade de Holstebro, onde milhares de martas foram enterradas numa vala improvisada.O ministério do meio ambiente tinha dado ordens para que as martas fossem cobertas com pelo menos 150 centímetros de terra, mas de acordo com a emissora pública RD os cadáveres dos animais terão sido entrerrados sob apenas 100 centímetros de terra.Por culpa dos gases libertados pela decomposição, os cadáveres das martas começaram a subir à superfície, assustando a poupulação local e criando uma onda de agitação nas redes sociais, onde o fenómeno já é descrito como "a morte das martas zombies mutantes".O ministério já reagiu ao sucedido e reiterou que a "fuga" das martas para a superfície está relacionada com "o processo de decomposição dos animais", antes de dizer que a área será vigiada 24 horas por dia até que "uma cerca seja colocada", tudo para "evitar possíveis problemas para animais e humanos".