Milhares detidos em marchas contra Putin na Rússia

A polícia russa reprimiu este sábado com dureza os protestos de dezenas de milhares de pessoas que desfilaram em cidades de todas as regiões da Rússia em apoio ao opositor Alexei Navalny e contra o Presidente Vladimir Putin. Grupos humanitários afirmam que mais de duas mil pessoas foram detidas.









Em Moscovo, dezenas de manifestantes foram agredidos ou arrastados pela polícia de choque, que mesmo assim não evitou que muitos furassem os cordões de segurança, originando verdadeiras batalhas campais.

A mulher de Navalny, Yulia Navalnaya, foi uma das muitas centenas de pessoas detidas na capital russa.





Além de Moscovo e São Petersburgo, as marchas de protesto reuniram muitos milhares de pessoas cansadas de Putin em cidades como Vladivostok, Khabarovsk e Blagoveshchensk, no extremo leste do país, e ainda em muitas cidades da Sibéria, como Novosibirsk, Irkutsk, Ulan-Ude e Yakutsk, apesar das gélidas temperaturas de -50 graus centígrados que se faziam sentir.





O mais conhecido crítico de Putin tinha apelado a protestos, depois de ser detido no domingo passado à chegada a Moscovo, quando regressava da Alemanha, onde esteve a ser tratado a um envenenamento com Novichok, desde agosto de 2020, ataque pelo qual culpa a espionagem russa.