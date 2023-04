Ministro da Agricultura polaco demite-se após protestos devido à importação de cereais da Ucrânia isentos de impostos

O ministro da Agricultura polaco, Henryk Kowalczyk, demitiu-se do cargo, esta quarta-feira, devido ao crescente descontentamento entre os agricultores por causa do impacto das importações de cereais ucranianos nos preços.Kowalczyk , citado pela agência Reuters, disse que decidiu renunciar ao cargo devido à decisão da Comissão Europeia de prorrogar as importações de cereais ucranianos isentos de impostos até junho de 2024.Os agricultores polacos tinham apelado para que fossem colocadas taxas sob os cereais ucraniano. "Como é evidente que este pedido não será atendido pela Comissão Europeia nesta altura, decidi demitir-me do cargo de ministro da Agricultura", disse Kowalczk.Os primeiros-ministros de cinco estados, incluindo a Polónia, escreveram à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sexta-feira, para exigir medidas sobre as importações agrícolas ucranianas.