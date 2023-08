Ministro da Defesa britânico oficializa demissão 

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, que tinha recentemente avisado que pretendia abandonar o cargo, demitiu-se esta quinta-feira formalmente, anunciou o Governo.

Ben Wallace, de 53 anos, tinha manifestado durante o verão a sua intenção de se retirar da vida política, após nove anos no governo, quatro dos quais como Ministro da Defesa.

"Fui eleito deputado em 2005 e, após tantos anos, chegou o momento de me dedicar aos aspetos da vida que negligenciei e de explorar novas oportunidades", escreveu na sua carta de demissão publicada pelo gabinete do primeiro-ministro, Rishi Sunak, que deverá anunciar em breve o nome do sucessor.