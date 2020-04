Ministro da Saúde do Brasil afirma que troca no Ministério vai acontecer hoje ou na sexta-feira

O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, afirmou esta quinta que deverá deixar o comando da pasta até sexta-feira, avança a Globo."Temos uma perspetiva de troca no ministério. Deve ser hoje, o mais tardar amanhã. Vai concretizar-se", disse Mandetta, durante uma palestra online do Fórum Inovação Saúde (FIS).Em atualização