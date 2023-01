Ministro israelita na Esplanada das Mesquitas apesar das ameaças do Hamas

O novo ministro da Segurança Nacional e figura de extrema-direita de Israel visitou esta terça-feira a Esplanada das Mesquitas, um local sagrado no centro das tensões em Jerusalém Oriental, apesar das ameaças do Hamas palestiniano.

"O nosso Governo não cederá às ameaças do Hamas", disse Itamar Ben Gvir, após o movimento islâmico palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza, afirmar que a decisão do ministro de visitar o local se tratava de "um prelúdio para uma escalada na região".

Terceiro local mais sagrado do Islão e o local mais sagrado do judaísmo, o espaço também conhecido como "Monte do Templo" fica situado na Cidade Velha de Jerusalém, no setor palestiniano ocupado e anexado por Israel.