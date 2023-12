Míssil disparado por Huthis atinge e incendeia cargueiro liberiano no Mar Vermelho

Um cargueiro de bandeira liberiana incendiou-se esta sexta-feira no Mar Vermelho, após ser sido atingido por um míssil lançado a partir do Iémen controlado pelos rebeldes, disse fonte militar norte-americana.

O ataque ao 'al-Jasrah', segundo a fonte, que solicitou anonimato, agrava ainda mais a campanha dos rebeldes Huthis apoiados pelo Irão no Iémen, que têm reivindicado nas últimas semanas a responsabilidade por vários ataques com mísseis, que, por pouco, não atingiram outros navios no Mar Vermelho e no estratégico Estreito de Bab el-Mandeb.

Até agora, os Huthis não reivindicaram a responsabilidade pelo ataque.