MNE a tratar da transladação de duas turistas portuguesas vítimas de acidente no Tajiquistão

A embaixada de Portugal em Moscovo está a acompanhar o processo de transladação para Portugal de duas mulheres que morreram num acidente de viação em setembro no Tajiquistão, informou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Numa nota, o MNE assegura que está a ser acompanhado o processo de transporte para Portugal de duas outras turistas que ficaram hospitalizadas naquele país, após o acidente de viação ocorrido a 19 de setembro passado no norte do Tajiquistão com um grupo de 22 turistas portugueses.

O MNE adianta que as duas cidadãs portuguesas hospitalizadas estão estáveis e que "serão transferidas para Portugal assim que o estado de saúde o permitir" e refere que tem mantido contacto com os familiares de todas as vítimas, "prestando o apoio consular necessário".

O acidente com um autocarro que transportava 20 cidadãos portugueses no norte do Tajiquistão (país da Ásia Central que esteve inserido até 1991 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS), na estrada entre Ayni e Penjikent.

O notícia sobre o acidente só esta quarta-feira foi conhecida.