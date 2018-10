Modelo brasileira agredida lança alerta nas redes sociais

Melissa publicou nas redes sociais uma imagem de que o namorado não gostou.

Melissa Gentz, uma estudante e modelo brasileira, foi agredida violentamente pelo namorado devido a uma fotografia que colocou nas redes sociais. Após a agressão Melissa recorreu ao Instagram para divulgar e denunciar o ato de violência de que foi alvo.A jovem ficou com marcas graves no rosto e publicou no Instagram uma foto onde alertou todas as mulheres para terem força para acabar com relacionamentos abusivos.Segundo a jovem, o namorado não gostava que publicasse fotos a mostrar o peito e esse foi um dos motivos que levou à violência. Ao que as autoridades divulgaram, o homem estava alcoolizado na altura em que agrediu Melissa.A modelo revelou que o namorado a pontapeou na cabeça e tentou estrangulá-la. Posteriormente publicou uma fotografia onde demonstra as marcas do ataque.O agressor foi detido, mas dois dias depois foi libertado após pagamento de 60 mil euros como fiança.