Modelo brasileira cai de barco durante tempestade e desaparece em São Paulo

Desaparecimento de Caroline Bittencourt é o segundo caso trágico no mundo da moda este fim de semana.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:03

A modelo brasileira Caroline Bittencourt, de 37 anos, desapareceu nas águas do mar ao largo do litoral do estado de São Paulo depois de cair da lancha onde estava com o marido, o empresário Jorge Sestini.



O casal, que casou em janeiro passado, estava no mar no final da tarde deste domingo quando foi surpreendido por uma violenta tempestade que atingiu todo o litoral paulista, nomeadamente as cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, com chuva forte e ventos de até 150 km, fenómeno raro no Brasil.

De acordo com as poucas informações conhecidas sobre o acidente, Caroline terá sido arrancada do barco por uma forte rajada de vento e lançada ao mar, nessa altura bastante revolto por causa da tempestade. O marido ter-se-a lançado em seguida às águas para tentar salvá-la, mas não conseguiu segurá-la e foi resgatado algum tempo depois.

Segundo o comandante Wagner Goulart de Souza, chefe da Capitania dos Portos de São Sebastião, que esta segunda-feira confirmou o desaparecimento, navios da Marinha e barcos dos Bombeiros vasculhavam o mar da região, em busca da modelo. O comandante avançou que ainda era possível encontrá-la com vida, pois poderia ter sido arrastada pela forte corrente para algum ponto mais distante onde tivesse ficado isolada.

O desaparecimento da modelo é o segundo caso trágico no mundo da moda no Brasil ocorrido no fim de semana. Sábado, o jovem modelo Tales Cotta, de 26 anos, morreu ao começar o seu desfile na famosa São Paulo Fashion Week, caindo na passarela por motivos ainda não apurados mal deu os primeiros passos.