Modelo mostra cicatriz de cesariana em sessão fotográfica para revista

A revista norte-americana Sport Illustrated Swimsuit vai contar, pela primeira vez, com uma sessão feita com uma modelo que mostra a cicatriz de cesariana. Este momento de empoderamento feminino surgiu numa parceria com a fundadora da Frida Mom, Chelsea Hirschhorn, e tem o objetivo de celebrar os corpos das mães que têm cicatrizes resultantes de cesarianas. A modelo seleccionada para a fotografia foi Kelly Hughes, que já tinha trabalhado com a marca.

Esta publicação contribui para a normalização das mudanças corporais no pós-parto e a revista tem-se esforçado para defender a causa, estando já a trabalhar na iniciativa "Pay with Change". "Estamos entusiasmados que a Sports Illustrated Swimsuit aprecie a importância de destacar essas mulheres autenticamente - cicatrizes de cesariana e tudo - e saudamos o progresso que faremos juntos como resultado desse compromisso compartilhado", disse Hirschhorn.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), mais de um milhão de partos realizados em 2020 nos EUA foram feitos cesarianas.