Modelo sul-africana e noivo alemão espancados violentamente em ataque racista

A modelo Mirriam Ngomani e o empresário alemão Tobias Zehetleiner foram violentamente espancados por um grupo de jogadores de rugby, num casino em Pretória, na África do Sul. A imprensa internacional avança que o ataque terá tido motivações racistas.O casal estava na fila do casino para levantar prémios quando um homem atirou um cigarro aceso na direção da modelo sul-africana. O noivo, de 36 anos, que se encontrava de mãos dadas com Mirriam, dirigiu-se ao agressor para perceber o que se estaria a passar."O que é que se passa contigo? Namoras com um babuíno, uma macaca", respondeu o homem, que foi afastado por dois amigos. No entanto, o alemão garante que durante o resto do tempo em que permaneceram na fila ouviram vários insultos racistas.Foi então que Tobias decidiu confrontar o grupo para pedir explicações. "Três deles saltaram imediatamente para cima de mim e começaram a dar-me pontapés. Foi então que vi Mirriam a ser atacada e saltei em defesa dela. Nesse momento vieram todos agredir-me. Fiquei inconsciente e quando acordei todos tinham desaparecido", explicou o empresário em declarações à imprensa.Quando acordou, o empresário alemão encontrou a jovem modelo gravemente ferida, com uma das pernas partidas e o rosto esbofeteado. "Ela está com muitas dores e acaba de realizar uma grande operação à perna mas o medo dela enquanto manequim é ficar coxa ou com cicatrizes", explicou.Mirriam Ngomani é conhecida como a "Naomi Campbell da África do Sul", pela sua caminhada no passerelle que se distingue das demais, pelo que as mazelas deste ataque lhe poderão prejudicar gravemente a carreira.Tobias Zehetleitner garantiu que o caso já está nas mãos da Justiça e que não descansa enquanto não arruinar as carreiras dos agressores. O casal garante que esta não é a primeira vez que sofrem ataques racistas.