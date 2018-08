Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Modelo 'Zombie Boy' encontrado morto em casa

Rick Genest destacava-se pelas tatuagens mórbidas. Saltou para a fama ao aparecer em videoclip de Lady Gaga.

10:09

Rick Genest, conhecido pela nome artístico de 'Zombie Boy' foi encontrado morto em casa, na cidade canadiana de Montreal. O modelo, que usava tatuagens na cara e na cabeça que o faziam parecer um zombie, foi encontrado já sem vida por um amigo.



Genest saltou para a fama quando a cantora americana Lady Gaga o incluiu no videoclip do tema 'Born This Way'. As suas peculiares pinturas de pele levaram-no a participar em várias campanhas de moda e espetáculo.







O modelo de 32 anos terá cometido suicídio, mas não foram revelados pormenores.



Rick explicou numa entrevista que começou a fazer tatuagens mórbidas depois de ter ultrapassado um tumor no cérebro, no final das adolescência. As suas tatuagens valeram-lhe dois recordes, devido ao número de insetos e ossos que tinha desenhados na pele.