Momento de ternura entre leões vence fotografia do ano de vida selvagem

David Lloyd é o autor da foto e o vencedor do prémio fotógrafo do ano de vida selvagem.

Uma foto com dois leões macho, intitulada 'Bond of Brothers', tirada por David Lloyd, venceu o prémio na competição de fotógrafia de animais selvagens de 2018.



A fotografia foi tirada por David Lloyd numa competição que envolveu mais de 45 mil fotografias. De todas as fotos candidatas foram selecionadas as 25 melhores, que estiveram no Museu de História Natural de Londres a ser votadas pelo público.



"Estou muito feliz que esta imagem tenha funcionado bem porque ilustra a emoção e o sentimento dos animais", diz Lloyd.



A imagem pode ser vista no Museu de História Natural em Londres, juntamente com outras fotos que foram muito votadas e receberam elogios.