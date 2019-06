Montras de carne e peixe bloqueadas por manifestantes vegan em supermercado

Cerca de 40 manifestantes do grupo de direitos dos animais da Brighton, Direct Action Everywhere, invadiram um supermercado na Inglaterra e formaram um cordão humano que bloqueou as montras de carne e de peixe.

"Meat Is Murder" eram algumas das palavras escritas nos cartazes que os protestantes seguravam, enquanto outros usavam máscaras de porcos na cara.

Os manifestantes revoltaram-se com a chegada da polícia ao local e alguns acabaram por ser detidos fora da loja Western Road. Após o confronto com as autoridades, o jornal Daily Mail avançou que alguns protestantes alegaram ser agredidos pelas autoridades.

Alguns dos manifestantes disseram que a resposta da Polícia de Sussex foi desproporcional e mostrou um nível de "agressão e violência que foi totalmente exagerado".

Após meia hora dentro do supermercado, os ativistas saíram para a rua, onde numa marcha continuaram a demonstrar o protesto à indústria alimentar.

"Estamos a atacar a Waitrose porque eles usam mensagens de lavagem humana para vender os seus produtos animais. Tratar os animais bem não justifica matá-los e usar os seus corpos para o próprio ganho", explicou um porta-voz da Direct Action Everywhere.