Morreu Anna Karina, atriz conhecida pelos seus papéis em filmes de Jean-Luc Godard e ícone da Nouvelle Vague. Morreu este sábado, vítima de um cancro. Tinha 79 anos.A atriz era de origem dinamarquesa e participou em sete filmes de Godard, recorda o jornal Le Monde, nos anos 60. Os dois foram um casal. Karina teve igualmente uma carreira no mundo da música, tendo colaborado com Serge Gainsbourg.Na 71.ª edição do Festival de Cannes, Anna Karina protagonizou o cartaz do certame.