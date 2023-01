Morreu a atriz Annie Wersching

Stephen Full.



Annie Wersching participou em séries como "Star Trek: Picard", "The Rookie" e deu a voz a uma personagem no famoso vídeojogo "The Last of Us".

A atriz Annie Wersching, mais conhecida pela série "24 horas", morreu este domingo aos 45 anos.Annie encontrava-se a lutar contra um cancro que foi diagnosticado em 2020, de acordo com a revista norte-americana Deadline Hollywood."Existe hoje um buraco na alma desta família. Mas ela deixou-nos as ferramentas para o preencher. Ela não precisava de música para dançar. Ela ensinou-nos a não esperar pela aventura para a encontrar", disse o marido da atriz,