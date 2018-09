Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a atriz Beatriz Segall aos 92 anos

Atriz ficou para sempre reconhecida após o papel "Odete Roitman" na novela "Vale tudo".

18:49

Morreu esta quarta-feira aos 92 anos a atriz brasileira Beatriz Segall, segundo informou a assessoria de imprensa do hospital Albert Einstein em São Paulo, onde se encontrava internada.



A atriz com uma carreira de mais de 70 anos ficou para sempre reconhecida após o papel "Odete Roitman" na novela "Vale tudo".



Beatriz Segall tinha estado internada no hospital Albert Einstein em São Paulo e recebeu alta no dia 21 de agosto. Novas complicações terão levado a atriz novamente para o hospital onde acabaria por falecer.



Não são conhecidas, para já, as causas da morte.