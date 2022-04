Andor Stern, o único sobrevivente do Holocausto nascido no Brasil, morreu na quinta-feira, aos 94 anos de idade, na cidade de São Paulo, de acordo com a Confederação Israelita do Brasil (Conib).

De acordo com a organização, Stern nasceu na capital paulista e mudou-se para a Hungria em criança, com os seus pais.

Com o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o brasileiro e a sua família foram levados para o campo de extermínio nazi em Auschwitz, na Polónia.