O baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, morreu esta sexta-feira à noite em Bogotá, na Colômbia, pouco antes de a banda subir ao palco para um concerto no Festival Estéreo Picnic. O músico terá sofrido um ataque cardíaco e foi encontrado inanimado. Uma equipa de emergência médica foi imediatamente chamada ao local, onde tentou a reanimação, mas apesar dos esforços o músico acabou por morrer, avançou o ‘Deadline’.









A morte de Hawkins foi anunciada nas redes sociais pelos Foo Fighters, que estão “devastados”. “O seu espírito musical e riso contagiante viverão para sempre connosco. Os nossos corações estão com a sua mulher, filhos e família”, lia-se no comunicado. No recinto do festival, a emoção tomou conta da plateia, com milhares de fãs da banda a entoaram em coro o tema ‘My Hero’.

Nascido a 17 de fevereiro de 1972 em Fort Worth, no Texas, Oliver Taylor Hawkins, que tocou com Alanis Morissette, juntou-se aos Foo Fighters em 1997 e era o melhor amigo do vocalista da banda, Dave Grohl, que em 1994 viu morrer outro grande amigo, Kurt Cobain, dos Nirvana.









Leia também Morreu Taylor Hawkins, o baterista dos Foo Fighters A luta do baterista contra a dependência das drogas era bem conhecida e quase lhe roubou a vida em 2001, quando sofreu uma overdose. “Eu acreditava em viver rápido e morrer jovem”, disse numa entrevista à ‘Kerrang’, acrescentando que se sentia grato pelo susto. “Foi um verdadeiro ponto de mudança na minha vida”, assegurou.

Os Foo Fighters já cancelaram a digressão sul-americana. A banda faz parte do cartaz do Festival Rock in Rio-Lisboa, no dia de abertura, 18 de junho.







Hawkins era “irmão de outra mãe”



Dave Grohl e Taylor Hawkins trabalharam juntos no filme ‘Studio 666’. No livro ‘The Storyteller’ (2021), Grohl referiu-se a Hawkins como “irmão de outra mãe, o meu melhor amigo, um homem pelo qual levaria uma bala”.