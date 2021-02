Morreu Carlos Menem, antigo presidente da Argentina

Morreu o antigo presidente da Argentina, Carlos Saúl Menem, aos 90 anos.O senador, que estava internado há vários meses devido a problemas respiratórios e cardíacos, morreu este domingo numa clínica em Buenos Aires, avança a imprensa argentina.Na véspera de Natal teve de lhe ser induzido o estado de coma devido a uma insuficiência renal, embora depois o seu estado de saúde tivesse melhorado, mas acabou por morrer hoje.Menem foi senador do peronismo e esteve dez anos à frente da presidência do país (1989-1999), num período marcado por denúncias de corrupção, como a exportação de armas do Equador para a Croácia entre 1991 e 1996. Chegou a cumprir prisão domiciliária sobre o caso em 2001. Em 2013 foi condenado a sete anos de prisão.Dois anos depois, voltou a ser condenado noutro caso de suborno de autoridades com dinheiro público. No total, as penas do antigo presidente somavam nove anos de prisão. No entanto, nunca chegou a cumprir nenhuma, graças ao cargo de deputado que lhe conferia imunidade parlamentar.Natural de La Rioja, um dos maiores marcos da sua presidência foi o estabelecimento da taxa de câmbio de um peso igual a um dólar.