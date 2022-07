Morreu D. Luiz de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil

Morreu esta sexta-feira na cidade brasileira de São Paulo, aos 84 anos, o Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Dom luiz, bisneto da Princesa Isabel, estava internado há um mês num hospital da capital paulista, e dias atrás os médicos que o acompanhavam já tinham avançado que o estado dele era irreversível.



A infortunada notícia foi avançada ao Correio da Manhã em São Paulo pelo secretariado da Casa Imperial do Brasil, e posteriormente confirmada em redes sociais monárquicas brasileiras. Ainda de acordo com o que foi avançado ao CM, quem sucede a Dom Luiz na chefia da Casa Imperial do Brasil é seu irmão, Dom Bertrand de Orleans e Bragança.





Príncipe Imperial e Real do Brasil, Dom Luiz de Orleans e Bragança nasceu em Mandelieu-La-Napoule, no sul da França, onde a família imperial brasileira vivia exilada, em 6 de Junho de 1938. Dom Luiz, de seu nome completo Luiz Gastão Maria José Pio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, foi o primeiro dos 12 filhos do príncipe D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança e da princesa Maria Elizabeth da Baviera de Orleans e Bragança, e foi registado no Consulado-Geral do Brasil em Paris como herdeiro dos direitos dinásticos do pai ao trono brasileiro.Em 1945, após o fim da segunda guerra mundial, os descendentes da família real voltaram ao Brasil, de onde tinham sido afastados em 1889, depois da proclamação da República em 15 de novembro desse ano. A família de Dom Luiz passou pelo Rio de Janeiro e por Petrópolis antes de, em 1951, se fixar no Paraná, sul do Brasil.Indo novamente para a Europa para estudar e formando-se em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Paris e em Química e Física pela Universidade de Munique, na Alemanha, Dom Luiz fixou residência na cidade de São Paulo ao regressar ao Brasil, em 1967. Com a morte do pai, em 1981, Dom Luiz de Orleans e Bragança assumiu a chefia da Casa Imperial do Brasil.Profundamente religioso, Dom Luiz, além das suas obrigações dinásticas e relações com famílias reais do mundo inteiro, dedicou boa parte da sua vida à defesa enfática dos princípios da civilização cristâ. O velório decorre deste sábado até segunda-feira, na Rua Maranhão, 341, no elegante bairro de Higienópolis, onde também será realizada uma missa de corpo presente na Igreja Santa Teresinha, às 13h00 de segunda, após o que o cortejo fúnebre percorrerá algumas ruas do bairro até ao Cemitério da Consolação.