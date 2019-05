Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu em Luanda doente angolana com Gripe A

Caso foi notificado a 24 de abril e dois dias depois surgiu a confirmação da doença.

14:55

A doente angolana diagnosticada com a Gripe A (H1N1) morreu, esta quarta-feira, na unidade hospitalar onde se encontrava internada, informou esta quinta-feira a diretora nacional de saúde.



Em causa está um caso confirmado, aparentemente importado, de Gripe A (H1N1), numa mulher que esteve recentemente no Brasil.



Isilda Neves disse que o caso foi notificado a 24 de abril e dois dias depois surgiu a confirmação da doença.



"Efetivamente ontem [quarta-feira] recebemos a comunicação que a doente com o diagnóstico de Gripe A (H1N1) acabou por falecer", disse Isilda Neves, em declarações à rádio pública.



Segundo a diretora nacional de saúde, foram realizadas análises a quatro pessoas que mantiveram contacto próximo com a vítima, tendo os resultados sido negativos.



Em comunicado divulgado quarta-feira, o Ministério da Saúde referiu que, perante a situação, "foram imediatamente mobilizados todos os subsistemas de saúde" e os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como acionados os mecanismos de prevenção.



A nota dava conta que a doente se manteve isolada e as pessoas em contacto direto consigo se mantêm sob vigilância médica.



"Até ao momento, não se verificaram quaisquer outros casos da doença", assegurava a nota, apelando à população a manter-se "calma e serena", uma vez que, segundo a OMS, o facto de se detetar um caso de Influenza A (H1N1) corresponde a um estado de alerta de nível 1, numa escala de 0 a 5.



A Gripe A (H1N1) é uma doença particularmente contagiosa, porque se transmite por via aérea e através do contacto com objetos contaminados.