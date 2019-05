Morreu Grumpy Cat, a gata mais "mal-disposta" do Instagram

Grumpy Cat, a estrela felina do Instagram pelo seu semblante "mal-humorado", morreu esta terça-feira, aos sete anos de idade. A notícia foi avançada pelos donos do animal que revelaram que a gata sofreu complicações derivadas de uma infeção urinária, e que apesar dos esforços da equipa veterinária que a assistiu, acabou por não resistir."Para além de ser a nossa bebé e um membro importante da família, a 'Grumpy Cat' fez sorrir milhares de pessoas em todo o mundo - mesmo quando os tempos não eram os mais fáceis. O espírito dela vai continuar a viver no interior dos fãs de todo o mundo", pode ler-se no comunicado divulgado pelos donos no Instagram.Gruympy tornou-se um fenómeno no ano de 2012 e hoje em dia já tem mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. Tudo começou quando Bryan, o dono, publicou uma foto do animal na rede social Reddit, que imediatamente fez furor na Internet.O segredo para o sucesso da felina era a sua expressão que aparentava estar sempre rabugenta e mal-disposta. Num ápice, o animal passou a ser protagonista de 'memes' e o fenómeno fez com que os donos passassem a faturar milhões com os seus direitos de imagem.Nas redes sociais, foram vários os internautas que manifestaram o seu pesar perante a morte do Grumpy Cat.