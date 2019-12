Morreu Hilda Rebello, a atriz de "Chocolate com Pimenta"

Hilda Rebello, de 95 anos, morreu este domingo na sequência de uma infeção respiratória.



De acordo com o que avança o portal brasileiro G1, a atriz estava internada nos cuidados intensivos do Hospital Pró-cardíaco, no Rio de Janeiro.

A brasileira morreu dois meses depois do filho, Jorge Fernando, que perdeu a vida no final de outubro, aos 64 anos, devido a uma paragem cardiorrespiratória.

A performer era conhecida pelos diversos trabalhos em que participou em televisão, tais como 'Chocolate com Pimenta', 'Que Rei Sou Eu' e 'Haja Coração'.