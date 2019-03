Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Keith Flint, o punk irreverente que dava voz aos 'Prodigy'

Músico de 49 anos foi encontrado morto em casa.

11:26

O vocalista da banda "The Prodigy", Keith Flint, morreu esta segunda-feira, aos 49 anos.



Segundo avança o canal de televisão RT, o músico foi encontrado pelas autoridades na sequência de uma ambulância ter sido chamada ao local devido a relatos de que um homem se encontrava inconsciente dentro de casa.



O cantor foi declarado morto no local.



As causas da morte estão a ser investigadas pelas autoridades.



Flint, conhecido pelo seu visual irreverente – incluindo cortes de cabelo radicais – era desde 1990 vocalista dos Prodigy, banda de rock electrónico que atingiu o seu auge nos anos 90, graças a temas icónicos como 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up' e 'Voodoo People'.