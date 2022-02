Morreu Luc Montagnier, um dos cientistas que descobriu o vírus da Sida

Luc Montagnier morreu na passada terça-feira, aos 89 anos. A morte do cientista, que foi Prémio Nobel da Medicina em 2008, foi anunciada esta quarta-feira nas redes sociais.

Montagnier nasceu a 18 de agosto de 1932 e foi nomeado assistente na Faculdade de Ciências de Paris, em 1955, segundo o jornal francês Le Monde.

Criou em 1972, depois de vários estágios, a unidade de oncologia no novo departamento de virologia do Institut Pasteur, em Paris.

Em 1983, descobriu, juntamente com Jean-Claude Chermann e Françoise Barré-Sinoussi, o vírus da Sida. Este trabalho valeu-lhe o Prémio Nobel da Medicina, em 2008.

Em abril de 2020, Luc Montagnier afirmou que o o SARS-CoV-2 tinha sido fabricado com base no HIV. No entanto, esta afirmação não foi apoiada por nenhum estudo científico.