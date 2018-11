Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Lucho Gatica, cantor chileno de bolero

Artista deixou família e amigos aos 90 anos.

22:41

O cantor chileno Lucho Gatica morreu esta terça-feira aos 90 anos, segundo anunciou a família do artista.



"Boa viagem! Amo-te", escreveu o filho de Lucho, o ator mexicano Luis Gatica, nas redes sociais.



As causas da morte ainda não são conhecidas.



Nascido em Rancagua, no Chile, a 11 de agosto de 1928, Luis Enrique Gatica, mais conhecido por Lucho Gatica, foi também ator e mudou-se para o Méxido em 1957.