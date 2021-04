Morreu o ator Paul Ritter, aos 54 anos, vítima de um cancro

O ator inglês Paul Ritter morreu esta segunda-feira, aos 54 anos, vítima de um tumor no cérebro, avança o The Guardian.

Paul Ritter fazia parte do elenco da comédia Friday Night Dinner e participou em vários filmes como o Harry Potter e o Enigma do Príncipe.

Paul Ritter morreu junto da família. "É com grande tristeza que podemos confirmar que Paul Ritter faleceu na noite passada", disse o agente do ator. Ritter "morreu pacificamente em casa com a esposa Polly e os filhos Frank e Noah ao seu lado. Ele tinha 54 anos e sofria de um tumor no cérebro".