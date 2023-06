Morreu o bombista "Ted" Kaczynski, conhecido como "Unabomber"

Theodore "Ted" Kaczynski, conhecido como o "Unabomber", morreu na prisão federal da Carolina do Norte, nos EUA, disse este sábado um porta-voz dos serviços prisionais.

Kaczynski foi encontrado morto por volta das 08h00 da manhã numa prisão federal na Carolina do Norte. A causa da morte não foi conhecida de imediato.

Kaczynski foi transferido para as instalações médicas da prisão federal na Carolina do Norte depois de passar duas décadas numa prisão federal de segurança máxima no Colorado por uma série de atentados bombistas contra cientistas.