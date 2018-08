Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o chef de cozinha francês Joël Robuchon

Gaulês de 73 anos não resistiu a uma batalha contra o cancro.

O chef de cozinha francês Joël Robuchon morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, em Genebra, na Suíça.



Segundo avança a imprensa francesa, Robuchon, o chef com mais estrelas Michelin, perdeu uma batalha contra um cancro no pâncreas.



Robuchon iniciou a sua carreira na culinária em 1970, durante a qual teve muito sucesso, tendo sido conhecido como um dos melhores cozinheiros em França.



Joël Robuchon era detentor de 32 estrelas Michelin. Além disso, foi nomeado o "cozinheiro do século" nos anos 1990.