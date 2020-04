Morreu o enfermeiro do SNS britânico que lutou pela vida ao lado de Boris Johnson enquanto o PM do Reino Unido esteve internado nos cuidados intensivos.Larni Zuniga de 54 anos morreu depois de ter contraído coronavírus e ter passado três semanas nos cuidados intensivos.O enfermeiro, nascido nas Filipinas, foi considerado um dos casos mais graves no Hospital St. Thomas em Londres e acabou por não resistir à Covid-19.Larni estava no Reino Unido há 12 anos e não via a família há cerca de 5 anos.

