Morreu o famoso crítico literário Harold Bloom

O famoso crítico literário norte-americano Harold Bloom morreu, esta segunda-feira, num hospital em New Haven, Connecticut. Considerado um dos críticos mais influentes da segunda metade do século XX, tinha 89 anos e, segundo a mulher confirmou ao The New York Times, que deu a última aula na universidade de Yale na passada quinta-feira."Shakespeare é Deus", dizia Bloom, que era um grande defensor "da superioridade literária de gigantes do Ocidente" como o já referido poeta inglês, e ainda Chaucer e Kafka, como explicou o jornal norte-americano.Em 2001, recebeu o grau de doutor "honoris causa" atribuído pela Universidade de Coimbra. O seu padrinho foi o Nobel da Literatura José Saramago, de quem Bloom era leitor e admirador. Mais tarde, após a morte do português, defendeu que Saramago era um "homem inigualável" e com um talento que o aproximava de Shakespeare.Bloom, que se despedia dos alunos com um beijo no cimo da cabeça, nasceu em East Bronx, Nova Iorque, e teve uma educação judia ortodoxa. Ao longo da carreira, as suas apreciações valeram-lhe inúmeras críticas.