Morreu Roger, o canguru musculado que era um fenómeno da Internet

Animal era um sucesso nas redes sociais devido ao seu físico.

18:46

Roger, o canguru musculado que era uma estrela das redes sociais, morreu aos 12 anos. O animal, que vivia no Kangaroo Sanctuary de Alice Springs, na Austrália, alcançou a fama em 2015 através das imagens partilhadas pelo seu tratador na Internet.Com dois metros de altura e uns bíceps de "fazer inveja", o canguru ganhou até a alcunha de "Schwarzenegger". Nas várias fotografias divulgadas no Facebook era comum vê-lo a fazer "pose" ou até a esmagar baldes de metal.A morte foi confirmada por Chris Barnes, dono do santuário onde Roger vivia, nas redes sociais: "Hoje é um dia muito triste, perdemos o nosso rapaz. Há 10 anos, construí este santuário para dar casa ao Roger e à sua família. Para eles terem um lugar para viver [...] Ele vai estar sempre aqui".Agora, os planos passam por imortalizar o animal através de uma estátua.