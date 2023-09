Steve Hardwell, vocalista da banda norte-americana Smash Mouth, morreu, esta segunda-feira, aos 56 anos.Segundo a TMZ, o artista estava internado num hospital e foi-lhe dado apenas alguns dias de vida, no fim de semana passado.A banda ficou conhecida por protagonizar dois dos seus temas, "All Star" e "I'm a believer", no filme de animação Shrek.