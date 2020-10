Morreu um dos jornalistas de rádio mais conhecidos de Moçambique

João de Sousa, um dos jornalistas de rádio mais conhecidos de Moçambique, morreu esta segunda-feira vítima de paragem cardíaca em Maputo, informou hoje a Rádio Moçambique, emissora pública para a qual trabalhou.

João de Sousa, 73 anos, era conhecido por ser multifacetado, tendo sido relator desportivo, principalmente de jogos de futebol, locutor e jornalista político e cultural.

Depois da reforma, assinava textos de opinião e rubricas sobre os mais variados temas em jornais, redes sociais e blogues.

João de Sousa começou a carreira na Rádio Clube de Moçambique, em 1964, atual Rádio Moçambique, ainda no período em que o território estava sob domínio colonial português, tendo transitado para a emissora que nasceu com a independência do país, em 1975.

Numa nota de pesar, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, considerou João de Sousa "uma figura ímpar no jornalismo radiofónico e um dos comunicadores mais influentes na história da comunicação social".

"O país perdeu um ícone que, através de programas de entretenimento, transmitia um sentido patriótico imensurável", lê-se na mensagem.