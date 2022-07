Morreu Monty Norman, compositor do célebre tema de James Bond

Morreu Monty Norman, o compositor por trás do célebre tema de James Bond. Tinha 94 anos.



A notícia sobre a morte foi avançada no seu site oficial: "É com tristeza que partilhamos a notícia de que Monty Norman morreu em 11 de julho de 2022 após uma curta doença".





Monty Norman foi o primeiro marido da atriz Diana Coupland, conhecida pelo papel na série de comédia "Bless This House". Coupland morreu em 2006.



