Moscovo critica envio de blindados alemães e norte-americanos para Kiev

O Kremlin criticou esta quinta-feira o "compromisso direto dos 'ocidentais'" no conflito na Ucrânia após a decisão sobre o envio de veículos blindados de fabrico alemão e norte-americano para as forças de Kiev.

"Em Moscovo, nós considerados este assunto como um compromisso direto no conflito e consideramos que o (envolvimento) aumenta", disse em conferência de imprensa o porta-voz da Presidência da Rússia, Dmitri Peskov.

Vários países ocidentais confirmaram na quarta-feira o envio de blindados para a Ucrânia.

O número de veículos de combate a enviar ainda não é conhecido mas a Alemanha autorizou a cedência (reexportação) dos blindados Leopard 2 e treino de tripulações e os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de carros de combate Abrams, como forma de apoio contra a invasão russa iniciada em 24 de fevereiro do ano passado.

Segundo o jornal Público, a Espanha, a Holanda e a Finlândia já mostraram disponibilidade para fornecer alguns dos carros de combate de fabrico alemão Leopard 2.

Portugal ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto.

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, disse à Lusa na quarta-feira esperar uma decisão sobre o envio dos Leopard 2 do Exército Português "nos próximos dias", acrescentando que Portugal vai ajudar Kiev a desenvolver a capacidade na área dos carros de combate.

"Nenhuma dúvida: Portugal vai participar e ajudar a Ucrânia a desenvolver a sua capacidade nesta área dos carros de combate Leopard 2", disse à agência Lusa durante uma visita à Associação dos Deficientes das Forças Armadas de Castelo Branco.

Quanto ao envio dos tanques para a Ucrânia, a ministra da Defesa disse que Portugal está ainda a avaliar a disponibilidade e os impactos que a cedência dos Leopard 2 teria nas capacidades do Exército português.

"Reafirmo que estamos a avaliar quer a nossa disponibilidade quer os impactos que teria também sobre as nossas capacidades, mas com toda a atenção e com a necessária prudência", declarou. "Não devemos nesse movimento perder capacidades", salientou.

O objetivo é simultaneamente ajudar a Ucrânia em articulação com os parceiros ocidentais, mas evitar que Portugal perca capacidade em termos de Defesa, acrescentou.

"Estamos a fazer esse trabalho e espero que possamos ter uma decisão nos próximos dias", precisou.

Helena Carreiras disse que Portugal recebeu "há poucos dias" um "pedido formal da Ucrânia" para o treino em matéria de carros de combate, estando neste momento também a avaliar as modalidades em que se vai concretizar.

Menos de 24 horas após ter sido conhecida a decisão da Alemanha sobre o envio dos Leopard 2 e fornecimento por parte de outros Estados (autorização da cedência do aluguer) a Rússia lançou um ataque com mísseis contra a Ucrânia.

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência dos disparos de mísseis russos contra Kiev, esta quinta-feira de manhã, disse o presidente da autarquia, Vitali Klitschko.

"Temos informações sobre um morto e dois feridos" no bairro de Golosiivsky, sul de Kiev, disse Klitschko numa mensagem que difundiu através do sistema de mensagens Telegram.

A Agência France Presse noticiou esta quinta-feira uma explosão na capital da Ucrânia, acrescentando que as autoridades militares comunicaram que 15 mísseis russos tinham sido neutralizados na zona de Kiev.

O número total de mísseis russos disparados esta quinta-feira contra a Ucrânia é ainda desconhecido mas, o porta-voz da Força Aérea ucraniana admitia que pelo menos trinta tinham sido lançados às primeiras horas do dia, e seis bombardeiros estratégicos TU-95 foram projetados da região russa de Murmansk.