Moscovo multa norte-americano Reddit por não remover "informação proibida"

Um tribunal de Moscovo multou esta terça-feira o 'site' norte-americano agregador de notícias Reddit em mais de 20 mil dólares por este não ter removido "informação proibida" na Rússia, noticia a Efe.

Segundo a agência de notícias espanhola, que cita a agência noticiosa russa Interfax, o 'site' norte-americano foi considerado culpado de violar o artigo 41.º do Código de Infrações Administrativas da Rússia, que pune a recusa em remover "informações não fiáveis destinadas a desestabilizar a situação sociopolítica do país".

De acordo com os autos do processo, o Reddit não retirou informações sobre o movimento criminoso russo AUE, considerado extremista pelas autoridades russas, nem "notícias falsas" sobre a guerra na Ucrânia.

A AUE, acrónimo do 'slogan' "O modo de vida dos prisioneiros é um só para todos", é uma associação informal russa que promove uma subcultura criminosa de gangues, com um sistema de valores e regras de conduta em consonância com o crime organizado.

Além disso, a Procuradoria-Geral da Rússia acusou o Reddit de publicar "informações falsas" sobre a guerra na Ucrânia.

Os representantes e advogados do Reddit não compareceram na audiência.

Após o início da guerra na Ucrânia, a Rússia impôs multas pesadas às principais empresas informáticas estrangeiras, incluindo o Google, Facebook (proibido na Rússia), Twitter, TikTok e Wikimedia.