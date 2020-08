Motociclista agride condutor a soco após ultrapassagem

Um motociclista agrediu violentamento um condutor após uma ultrapassagem numa avenida na fronteira entre Santos e São Vicente no litoral da cidade brasileira de São Paulo.O momento foi captado esta quinta-feira por uma testemunha.Segundo a revista Veja São Paulo, o homem agredido a soco teria acabado de deixar uma amiga no hospital e fez uma ultrapassagem, ação que não terá agradado ao condutor da mota, que aproveitou o facto do semáforo estar fechado para abandonar o veículo de duas rodas e partir depois para a agressão."Viemos a discutir até ao semáforo, ele ameaçando, falando que ia me bater. Quando chegou e estava no sinal vermelho, tive que parar, e então ele veio me dar a 'surra'", revelou a vítima ao jornal G1.O motociclista acabou por arrancar com a mota quando o sinal abriu.