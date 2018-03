Motorista violava crianças com necessidades especiais a caminho da escola

Crimes decorreram durante dez anos.

18:23

Bill Harvey, de 58 anos, aguarda julgamento na prisão de Monterey, nos Estados Unidos, por cinco crimes de abuso sexual a crianças com necessidades especiais. Os crimes foram cometidos ao longo de uma década e homem aproveitou-se da profissão de motorista escolar para abusar das vítimas.

O criminoso foi detido após uma denúncia que relatava um individuo a assediar uma mulher com deficiências, na rua.

De acordo com o Daily Mail, o alerta deu início a uma investigação que revelou o historial de abusos do motorista.

Bill é acusado de ter abusado sexualmente de dois estudantes, com limitações psicológicas e físicas, no autocarro durante a distribuição diária dos doentes.

O criminoso aliciava as vítimas com prendas e, segundo a acusação, terá marcado vários encontros com um dos doentes fora do horário de trabalho.

Quando questionadas pelas autoridades, os jovens revelaram que o primeiro comportamento impróprio do motorista começou há cerca de dez anos e a primeira vítima tinha 13 anos.

Bill não negou as práticas sexuais com os doentes, mas não admite ter forçado as relações.