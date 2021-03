Mudança de sexo: Renascer após anos de negação no corpo errado

Elliot Page, antes conhecido como Ellen Page, de 34 anos, surpreendeu o Mundo ao assumir-se em dezembro como transgénero. Agora, mostrou a sua nova imagem na revista ‘Time’ e partilhou que quando fez o anúncio se encontrava em Toronto, no Canadá, a recuperar da cirurgia de remoção dos seios.



Uma mudança que "transformou completamente" a vida do ator de ‘Juno’ e o fez sentir-se "muito melhor" com o seu corpo. "Foi importante para me reconhecer quando me olhava ao espelho". Na verdade, foi aos nove anos que percebeu que tinha nascido no corpo errado. "Eu sentia-me como um menino. Eu queria ser um menino". No entanto, um ano depois, Ellen tornou-se atriz profissional e foi reprimida nas suas inquietações. Até ao ano passado, quando decidiu mudar de vida.

